تراجع ثروة مارك زوكربيرج.. خسائر فيسبوك فى ساعات

جدة - نرمين السيد - وعانت فيسبوك، المالكة لشركتى إنستجرام وواتساب، من خسائر بلغت المليارات لأرباح الشركة ولثروة مالكها مارك زوكربيرج، ليتراجع إلى المركز الخامس خلف مؤسس مايكروسوفت "بيل جيتس".

وأشارت وكالة "بلومبرج" إلى خسائر فيسبوك التى بلغت 7 مليارات دولار أمريكى، وإنخفاض لإجمالى الأسهم بحوالى 5%، مع تراجع قياسى للسهم بنحو 15%.

وتسبب انقطاع خدمة "فيسبوك" فى جميع أنحاء العالم إلى تراجع قيمة ثروة زوكربيرج من حوالى 140 مليار دولار إلى 120.9 مليار دولار ، ما أدى إلى انخفاضه إلى ما دون بيل جيتس ليصل المرتبة الخامسة على مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وتراجعت أسهم فيسبوك بنحو 5٪ أمس، بعد أن عانت الشركة من أسوأ انقطاع فى الخدمة منذ حوالى 13 عاما.

جدير بالذكر أنها تعد الخسارة الثانية لمارك زوكربيرج حيث خسر نحو 19 مليار دولار من الثروة منذ 13 سبتمبر الماضى، عندما كانت تبلغ ثروته قرابة 140 مليار دولار.