صور- أحدث أزياء للأسترالية لورا دوندوفيتش

جدة - نرمين السيد - وظهرت الأسترالية لورا دوندوفيتش على أغلفة المجلات العالمية، وساهم ذلك فى زيادة شهرتها وتألقها بمجالها. وشاركت عارضة الأزياء لورا فى العديد من مسابقات ملكات الجمال، وفازت بـ لقب مسابقة ملكة جمال بعد تتويجها فى مسابقة ملكة جمال الكون أستراليا 2008. ومثلت بلدها فى ملكة جمال الكون 2008، وحلت ضمن أفضل 10 ضمن التصفيات النهائية لمسابقة ملكة جمال الكون فى ذلك العام. وتحرص الأسترالية لورا دوندوفيتش فى مشاركة متابعيها أبرز إطلالاتها، التى تنال إعجابهم لجرأتها وأناقتها.

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