تقارير تكشف سبب انقطاع خدمات فيسبوك وإنستجرام وواتساب

جدة - نرمين السيد - ونتج عن ذلك العطل عدم قدرة 3.5 مليار مستخدم استعمال خدمات شركة فيسبوك والتطبيقات المالكة "إنستجرام"، و"واتساب".

واعتقد عدد من موظفى "فيسبوك" أن ما حدث هو فشل فى أدوات الاتصال الداخلى والموارد الداخلية التى تعتمد على نفس الشبكة من أجل العمل أدى إلى تفاقم الخطأ، وفقا لما جاء فى وكالة "رويترز".

وأضاف موظفو فيسبوك بأن الخطأ ناتج من داخل الشركة وأن الانقطاع سببه خطأ داخلى فى كيفية توجيه حركة الإنترنت إلى أنظمتها.

وأشار خبراء فى مجال الأمن الإلكترونى إلى أن الخطأ ناتج من موظفى شركة فيسبوك، ومن المرجح أن يكون ليس مقصودا ولكن حتى الآن ليس هناك دليل على أنه ليس مقصودا.

وكشفت رسالة الخطأ الموجودة على صفحة الويب الخاصة بفيسبوك وجود خطأ فى نظام اسم المجال (DNS)، والذى يسمح لعناوين الويب بنقل المستخدمين إلى وجهاتهم.