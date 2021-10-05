خوفا من اللعنة.. متحف بـ فلوريدا يحذر زواره من تصوير دمية دون إذن

جدة - نرمين السيد - وكشف المتحف بعد حبسه لـ دمية فى صندوق زجاجى، أنه عند لمس الزوار لها أو النظر إليها باشمئزاز تصيبهم لعنتها.

وأشار موقع "ديلى ستار" إلى اعتقاد الكثير من الأمريكيين عن دمية البحار روبرت التى يبلغ عمرها أكثر من 100 عام، أنها السبب وراء العديد من الكوارث لأشخاص استهانوا بها أو عاملوها دون احترام سواء مانت حوادث سيارات أو طلاق أو كسر عظام أو إفلاس أو موت.

وتسببت تلك الدمية فى جذب الكثير من الزوار للمتحف، حيث كانوا متشوقين لرؤية تفاصيلها، فكانت عينيها مكسوة بالخرز.

وادعت مالكته الأخيرة أنها استيقظت ذات ليلة لتجده يقف عند حافة سريرها ممسكا بسكين ويضحك، كما أنه من المتفق عليه على نطاق واسع داخل المجتمع فى فلوريدا أن الدمية التى يبلغ طولها 3 أقدام مسكونة، وتضم كيانا مظلما أو روحا شريرة تتوق إلى إيذاء أى إنسان لا يحترمها، سواء قيلت الإهانة بصوت عال أم لا.

وأوضح المتحف أن أسرع طريقة لإثارة غضب الدمية هى تصويره دون إذن، لذا يتلقى المئات من رسائل الاعتذار وقام رؤساء المتحف بلصق بعض من تلك الرسائل فى الجدار خلف الصندوق الزجاجى للدمية لكى يتعرف الناس على الفوضى والدمار التى يعتقد أنه تسبب فيها على مر السنين.