معرض إكسبو 2020.. تجول فى عالم البحار بدون بدلة غطس

جدة - نرمين السيد - وخلال تلك التجربة يمكن للزائر الخوض فى رحلة تفاعلية فى قاع البحر والمحيط وصولا إلى الفضاء دون الحاجة إلى ارتداء بدلة غطس. وتعتمد الرحلة على تركيبات الإضاءة البسيطة والمبتكرة والمعارض المادية والتجارب التفاعلية المبهرة، وفقا لـ "سكاى نيوز". ويحمل الجناح شعار "النرويج الدولة البحرية الرائدة"، وتستهدف تعزيز مكانتها بصفتها دولة بحرية رائدة، لتقدم للجمهور العالمي مجموعة واسعة من الحلول والتقنيات المستدامة. وتم تصميم الجناح النرويجي من قبل 3 شركات وهم: "رينتالا إيغيرتسون" و"إكسبوموبيليا" و"فايف كيرينتس"، وتصل نسبة إعادة التدوير والاستخدام بالمبنى إلى 80%.

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