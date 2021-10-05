روسيا ترسل أول طاقم سينمائى إلى المحطة الفضائية الدولية

وذكرت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" فى بيان لها، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن المركبة انفصلت عن الصاروخ الحامل لها بعد تسع دقائق من الانطلاق، وستلتحم بوحدة "راسفيت" (الشروق) بالمحطة الفضائية الدولية خلال 3 ساعات و17 دقيقة تقريباً، مشيرة إلى أنه سيكون في مرافقة المخرج والممثلة على متن المركبة الفضائية رائد الفضاء أنطون شكابليروف.

وأضاف البيان: "أن الطاقم الاحتياطى يضم رائد الفضاء، أوليج أرتيمييف والممثلة ألينا موردوفينا والمصور أليكسى دودين".

ويحمل الفيلم عنوان "التحدى" ويتناول قصة طبيبة تطير إلى مدار الأرض لإنقاذ رائد فضاء، وسوف يتعين على الطاقم تصوير حوالى 35-40 دقيقة من الفيلم على متن المحطة الفضائية الدولية.