روسيا ترسل أول طاقم سينمائى إلى المحطة الفضائية الدولية

وذكرت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" فى بيان لها، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن المركبة انفصلت عن الصاروخ الحامل لها بعد تسع دقائق من الانطلاق، وستلتحم بوحدة "راسفيت" (الشروق) بالمحطة الفضائية الدولية خلال 3 ساعات و17 دقيقة تقريباً، مشيرة إلى أنه سيكون في مرافقة المخرج والممثلة على متن المركبة الفضائية رائد الفضاء أنطون شكابليروف.
وأضاف البيان: "أن الطاقم الاحتياطى يضم رائد الفضاء، أوليج أرتيمييف والممثلة ألينا موردوفينا والمصور أليكسى دودين".
ويحمل الفيلم عنوان "التحدى" ويتناول قصة طبيبة تطير إلى مدار الأرض لإنقاذ رائد فضاء، وسوف يتعين على الطاقم تصوير حوالى 35-40 دقيقة من الفيلم على متن المحطة الفضائية الدولية.
يذكر أنه تم نصب صاروخ "سويوز -2 1. آ" مع مركبة "سويوز – إم إس – 19" المأهولة التى ستحمل "الطاقم السينمائى" إلى المحطة الفضائية الدولية، على منصة الإطلاق في مطار "بايكونور" الفضائى الروسى، وصرح بذلك مراسل وكالة "نوفوستى" الروسية وقال إن عملية نقل الصاروخ من مركز تجميعه بدأ، كما جرت العادة.
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، لم تتخط سرعة القطار الذى نقل الصاروخ إلى منصة الإطلاق 5 كيلومترات فى الساعة، ثم نصب الصاروخ مع المركبة المأهولة فى مقدمته عموديا فى منصة الإطلاق.
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