جدة - نرمين السيد - وتعد شوربة الخضار بالدجاج والشوفان من ألذ المقبلات الساخنة، التى تقدم لكونها من الوجبات الصحية الخفيفة. ولطهى شوربة الخضار بالدجاج والشوفان لـ 4 أشخاص، نحتاج إلى بعض المقادير البسيطة، وهى: - 250 جراما من صدر الدجاج المنزوع الجلد ومقطع مكبات صغيرة. - بصلة مفرومة كبيرة الحجم. - مرق دجاج. - فصان الثوم المفروم. - ثلاث أرباع كوب من الشوفان. - 300 جراما من الكوسة المقطعة. - نصف كوب بازلاء. - 4 حبات من الجزر المقطع. - نصف كوب من الذرة. - رشة ملح. - رشة فلفل أسود. - رشة كمون. - ملعقة كبيرة من الزيت النباتى. طريقة التحضير: يسخن الزيت فى قدر على النار، وإضافة البصل والثوم وتقلب المكونات حتى تذبل ثم توضع قطع الدجاج وتقلب جيدا. ويضاف بعدها الكوسة والبازلاء والجزر والذرة، ويتم وضع الملح والفلفل الأسود والكمون ثم المرق. وتترك المكونات تغلى على نار هادئة، وإضافة الشوفان عندما تغلى المكونات وتترك لدقائق على النار، ثم تقدم ساخنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كلها فوائد وصحية.. طريقة عمل شوربة الخضار بالدجاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.