تطبيقات استفادت من عطل فيسبوك

جدة - نرمين السيد - وتسبب عطل فيسبوك فى إثارة الإنزعاج لدى المستخدمين، ونتج عن ذلك العطل إقبال الكثير من المستخدمين على بعض التطبيقات المنافسة مثل Twitter ،Signal Telegram، وiMessage.
وتعد Signal هى الوحيدة التى حققت انتصارا كبيرا واستفادت من عطل "فيسبوك".
وشهدت شركة "فيسبوك" ليلة أمس خسائر فادحة، هى الأكبر على الإطلاق منذ نوفمبر 2020، وتسبب انقطاع خدمة "فيسبوك" فى جميع أنحاء العالم إلى تراجع قيمة ثروة زوكربيرج من حوالى 140 مليار دولار إلى 120.9 مليار دولار، ما أدى إلى انخفاضه إلى ما دون بيل جيتس ليصل المرتبة الخامسة على مؤشر بلومبرج للمليارديرات.
وأشارت وكالة "بلومبرج" إلى خسائر فيسبوك التى بلغت 7 مليارات دولار أمريكى، وإنخفاض لإجمالى الأسهم بحوالى 5%، مع تراجع قياسى للسهم بنحو 15%.
كما نفت وكالة "سبوتنيك" عن المعلومات المتداولة حول تسبب هاكر صينى يبلغ 13 عاما من عمره فى ذلك العطل، ولم تجد أى خبر يشير إلى حقيقة تلك المعلومات المضللة التى تم تداولها.
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