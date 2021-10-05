بوتين يصدر مرسوما بإقرار يوم الأب

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، سيحتفل بيوم الأب كل عام فى الأحد الثالث من شهر أكتوبر، ونشر المرسوم على بوابة المعلومات.

وجاء فى مذكرة ألحقت بالمرسوم الرئاسى أن يوم الأب تم إقراره لتقوية الوضع القانونى للأسرة ورفع أهمية الأبوة فى تربية الأطفال.

يذكر أن النائبة فى مجلس الدوما (البرلمان الروسى)، تامارا بليتنيفا، التى تمثل الحزب الشيوعى الروسى كانت قد أحالت إلى مجلس الدوما مشروعا للقانون يشبه المرسوم الرئاسى، لكن البرلمانيين لم يوافقوا عليه، مشيرين إلى إقرار الأعياد الوطنية هو أمر من صلاحيات الرئيس الروسى.

ثم عادت الحكومة وديوان الرئيس هذا العام إلى تلك الفكرة، وجاء فى المذكرة المرفقة بالمرسوم إن ضرورة إقرار يوم الأب تنطلق من المادة الـ72 للتعديلات التى أدخلت فى دستور روسيا والتى شددت على حماية الأمومة والأبوة والطفولة.

جدير بالذكر أن بعض الأقاليم الروسية أقرت هذا العيد.