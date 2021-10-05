فيسبوك يتهرب من كشف سبب العطل.. ويؤكد: لا يوجد نشاط خبيث

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، لم توضح الشركة فى وقت سابق ما إذا كانت التغييرات فى الإعدادات قد خطط لها أو أن شخصا ما قد تدخل عمدا فى خوادمها.

وكانت "فيسبوك" عزت العطل الذى حال دون دخول مستخدميها، وعددهم 3.5 مليار مستخدم، على خدماتها مثل "واتس آب" و"إنستجرام" و"مسنجر" إلى خطأ فى تغيير الإعدادات.