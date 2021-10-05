جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، لم توضح الشركة فى وقت سابق ما إذا كانت التغييرات فى الإعدادات قد خطط لها أو أن شخصا ما قد تدخل عمدا فى خوادمها.
وكانت "فيسبوك" عزت العطل الذى حال دون دخول مستخدميها، وعددهم 3.5 مليار مستخدم، على خدماتها مثل "واتس آب" و"إنستجرام" و"مسنجر" إلى خطأ فى تغيير الإعدادات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيسبوك يتهرب من كشف سبب العطل.. ويؤكد: لا يوجد نشاط خبيث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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