امرأة هزت عرش فيسبوك.. «فرانسيس» تكشف أسرار الشركة أمام الكونجرس

جدة - نرمين السيد - وخلال جلسة استماع فى الكونجرس الأمريكى، أكدت "هوغن" أن شركة فيسبوك تعلم أن هناك حسابات لأطفال تحت سن 13 سنة على موقعها وهى تجنى أرباحا طائلة من الإعلانات التى يستخدم الأطفال فيها"، مشيرة إلى أن "الخوارزميات فى فيسبوك قد تؤدى إلى فقدان الأطفال لشهيتهم والموقع يعلم ذلك".

ولفتت إلى أن "فيسبوك تقول إن لديها تقنية الذكاء الاصطناعى التى ستساعد فى التخلص من المحتوى الضار، إلا أن خبراء داخل فيسبوك أكدوا أن الذكاء الاصطناعى لن يساعد فى التخلص من المحتوى الضار"، مشددة على أن "هناك سلسلة من الإجراءات التى أكدت أن فيسبوك اختارت الربح المالى على حساب المصلحة العامة".

وقالت "هوغن" فى شهادتها المكتوبة بحسب "روسيا اليوم": "انضممت للعمل فى فيسبوك لأننى اعتقدت أن لهذه الشركة القدرة على إخراج أفضل ما فينا.. لكنى هنا اليوم لأننى أعتقد أن منتجات فيسبوك تضر الأطفال وتؤجج الانقسام وتضعف ديمقراطيتنا".

وأضافت: "تعرف إدارة الشركة طرقا لجعل فيسبوك وإنستجرام أكثر أمانا لكنها لن تقوم بالتغييرات اللازمة لأنها تضع أرباحها الهائلة قبل مصالح الناس"، مشددة على أنه "لا يمكن حل هذه الأزمة بدون مساعدة الكونجرس.. أعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعى لديها القدرة على إثراء حياتنا ومجتمعنا.. لقد مكن الإنترنت الناس فى جميع أنحاء العالم تلقى المعلومات والأفكار ومشاركتها بطرق لم يسبق لها مثيل من قبل.. وبينما يتمتع الإنترنت بالقدرة على الاتصال بمجتمع يتزايد عولمته، بدون تطوير دقيق ومسؤول يمكن للإنترنت أن يسبب ضررا بقدر ما يساعد".