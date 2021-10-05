وفاة عداء فرنسى مشارك بمارثون الرمال فى منطقة كثبان مرزوكة المغربية

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان لمنظمى الماراثون، بأن المشارك الفرنسى بدأ فى الشعور بالإعياء أمس حوالى الساعة الخامسة مساء بتوقيت جرينتش أثناء وجوده فى (كثبان مرزوكة)، وأوضح أن اللاعب (50 عاما) استوفى كافة الاجراءات الطبية قبل المشاركة فى السباق، وأكمل المرحلة الأولى بنجاح دون اللجوء إلى الخدمة الطبية.

ولفت البيان إلى أن المدير الطبى للفعالية وصل إلى المكان اللاعب خلال بضع دقائق بمروحية لمتابعة حالة المتسابق، إلا أنه بعد 45 دقيقة من محاولات الإنعاش أعلن الفريق الطبى وفاته.