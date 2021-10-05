مؤسس تليجرام: 70 مليون مستخدم انضموا للتطبيق بعد تعطل منتجات فيسبوك

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، كتب دوروف على قناته على تطبيق تليجرام أن معدل النمو اليومى للتطبيق تجاوز المعدل الطبيعى بأعداد كبيرة، بحسب "رويترز".
وأضاف: "وقد استقبلنا أكثر من 70 مليون مستخدم من منصات أخرى فى يوم واحد".
وأشار دوروف إلى أن بعض المستخدمين فى الأمريكتين ربما تعرضوا لبطء الخدمة حيث اندفع الملايين للتسجيل فى نفس الوقت، لكن الخدمة عملت كالمعتاد بالنسبة للأغلبية.
وظل الناس أمس الاثنين فى جميع أنحاء العالم بدون خدمات الرسائل الرئيسية لنحو ست ساعات.
وأنحت شركة فيسبوك باللوم فى انقطاع الخدمة، الذى منع 3.5 مليار مستخدم من الوصول إلى خدمات مثل واتساب وإنستجرام وماسينجر، على تغيير ترتب عليه خلل فى منظومة الإعداد والتشكيل.
وقالت روسيا إن الحادث يظهر أن موسكو كانت محقة فى تطوير منصات الإنترنت السيادية الخاصة بها وشبكات التواصل الاجتماعى.
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