جدة - نرمين السيد - السيدة عثرت هى وزوجها على ماسة صفراء عيار 4.38 قيراط، تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار، وقالت نورين وريدبرج إنها كانت تقوم بجولة فى حديقة هوت سبرينجز الوطنية، ولمحت حديقة "كريتر أوف دايموندز ستيت بارك" التى يقصدها الراغبون فى التنقيب عن الذهب والماسات، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأضافت أنها كانت شاهدت الحديقة أول مرة فى برنامج تلفزيونى قبل عدة سنوات، وعند وصولها للحديقة بدأت نورين هى وزوجها مايكل فى التنقيب، وبعد نحو 40 دقيقة عثرت على حجر "نظيف ولامع".
وأشارت إلى أنها لم تكن تعلم فى البداية إذا كانت ماسة أم لا، فأخذتها هى وزوجها إلى مركز الحديقة للتعرف على ماهيتها، وتبين أن هذا الحجر عبارة عن ماسة صفراء عيار 4.38 قيراط، ويقدر ثمنها بـ15.3 ألف دولار، لتصبح أكبر ما تم العثور عليه فى الحديقة خلال عام 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- سيدة تعثر على ماسة قيمتها 15 ألف دولار فى حديقة عامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.