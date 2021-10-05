  مارك يستعيد ثلث ما خسره جراء تعطل فيسبوك

وأشارت المجلة التى تتابع الأوضاع المالية لأكثر شخصيات العالم ثراء، إلى أن ثروة زوكربيرج ازدادت اليوم الثلاثاء بأكثر من 2,3 مليار دولار، بعد خسارته أكثر من 6,4 مليار دولار جراء حصول عطل فى أداء خوادم شركته يوم الاثنين.
ولا يزال مؤسس "فيسبوك" يحتل المركز السادس فى قائمة الأثرياء الذى انخفض إليه نتيجة انهيار قيمة أسهم شركته، إذ قدر خبراء "فوربس" ثروته اليوم الثلاثاء بـ 119 مليار دولار.
وأسفر عطل كبير فى أداء منصات "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتس آب" وموارد إلكترونية أخرى عدة عن توقفها عن العمل على مدار أكثر من 6 ساعات و30 دقيقة، وحصل العطل بسبب خطأ داخلى ارتكبه مهندسو شركة "فيسبوك" أثناء قيامهم بعملية التحديث، الأمر الذى استدعى إدخال تعديلات على قواعد المعلومات يدويا.
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