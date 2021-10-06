جدة - نرمين السيد - وبحسب تقرير من موقع Tom's Guide فإن هناك عدد من المشكلات واجهت مستخدمى هواتف iPhone 13 منها ما وعدت آبل بتصليحه من خلال عدد من التحديثات.
ويقول العديد من المستخدمين إن هواتف آيفون الجديدة لا تستجيب للمس، ويتطلب الأمر أحيانا عدة نقرات حتى يتعرف هاتف آيفون الجديد على إدخالاتك.
وتتميز طرز iPhone 13 Pro بوضع جديد لكاميرا الماكرو حيث تستخدم كاميرا الهاتف فائقة الدقة بمستشعر 12 ميجابكسل، وينتقل الهاتف من العدسة العريضة الرئيسية إلى فائقة الاتساع، وتقول آبل إن هذا الأسلوب أفضل لالتقاط تفاصيل عن قرب.
ووعدت آبل إن تحديث البرنامج فى المستقبل سيسمح لمالكى iPhone 13 Pro بإيقاف تشغيل هذه الميزة إذا كانوا يفضلون ألا تتحول هواتفهم تلقائيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكشف عن أبرز مشاكل هواتف iPhone 13 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.