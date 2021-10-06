الكشف عن أبرز مشاكل هواتف iPhone 13

جدة - نرمين السيد - وبحسب تقرير من موقع Tom's Guide فإن هناك عدد من المشكلات واجهت مستخدمى هواتف iPhone 13 منها ما وعدت آبل بتصليحه من خلال عدد من التحديثات.

ويقول العديد من المستخدمين إن هواتف آيفون الجديدة لا تستجيب للمس، ويتطلب الأمر أحيانا عدة نقرات حتى يتعرف هاتف آيفون الجديد على إدخالاتك.

وتتميز طرز iPhone 13 Pro بوضع جديد لكاميرا الماكرو حيث تستخدم كاميرا الهاتف فائقة الدقة بمستشعر 12 ميجابكسل، وينتقل الهاتف من العدسة العريضة الرئيسية إلى فائقة الاتساع، وتقول آبل إن هذا الأسلوب أفضل لالتقاط تفاصيل عن قرب.

ووعدت آبل إن تحديث البرنامج فى المستقبل سيسمح لمالكى iPhone 13 Pro بإيقاف تشغيل هذه الميزة إذا كانوا يفضلون ألا تتحول هواتفهم تلقائيا.