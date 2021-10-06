الأمم المتحدة: أكثر من 5 مليارات شخص قد يواجهون صعوبة فى الوصول إلى المياه

جدة - نرمين السيد - حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 5 مليارات شخص فى العالم قد يواجهون صعوبة فى الوصول إلى المياه فى عام 2050 وحثت القادة على اغتنام المبادرة فى قمة المناخ COP26 التى ستعقد فى غلاسجو.





وذكر تقرير جديد صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، بحسب "روسيا اليوم"، أنه فى عام 2018، كان 3.6 مليار شخص يعانون من نقص فى الحصول على المياه لمدة شهر واحد على الأقل كل عام، مشيرا إلى أنه خلال العشرين عاما الماضية انخفضت مستويات المياه المخزنة على الأرض وعلى السطح وفى جوف الأرض، بمعدل سنتيمتر واحد فى السنة.

ولفت التقرير إلى أن أكبر الخسائر كانت فى أنتاركتيكا وغرينلاند، لكن العديد من مواقع خطوط العرض المنخفضة المكتظة بالسكان تعانى من خسائر كبيرة فى المياه فى المناطق التى توفر إمدادات المياه بشكل تقليدى، مؤكدة أن هناك تداعيات كبيرة على الأمن المائي، حيث أن 0.5 فى المائة فقط من المياه على الأرض صالحة للاستخدام ومتاحة من المياه العذبة.

وقال رئيس المنظمة بيتيرى تالاس: "نحن بحاجة إلى الانتباه إلى أزمة المياه التى تلوح فى الأفق، مضيفا: "تؤدى درجات الحرارة المتزايدة إلى تغيرات عالمية وإقليمية فى هطول الأمطار، مما يؤدى إلى تحولات فى أنماط هطول الأمطار والمواسم الزراعية، مع تأثير كبير على الأمن الغذائى وصحة الإنسان ورفاهه".