اكتشاف عدد هائل من عظام البشر والحيوانات داخل كهف بـ السعودية

ووفقًا لصحيفة "ديلى ستار"، فإن أنبوب الحمم هو ممر تحت الأرض يبلغ طوله 4.900 قدمًا وعرضه نحو 26 إلى 29 قدمًا، حفرته أنهار من الحمم البركانية تصل درجة حرارتها إلى 2000 درجة، وكان يعتقد من قبل أن الضباع تسكنه منذ آلاف السنين.
حلل العلماء أكثر من 1.900 عينة من التراكم الكثيف للعظام التى وجدوها والتى قيل إنها لـ 40 مخلوقًا فرديًا من بينهم حمير وماعز وجمال وكلاب، إضافة إلى شظايا جمجمة بشرية.
ويقول خبراء، إن الضباع كانت تجر جثث فرائسها وتلتهمها فى عرين تحت الأرض، وإنها كانت تتغذى على مجموعة متنوعة من المخلوقات المختلفة، بما فى ذلك البشر.
ويرى مجموعة أخرى من الباحثين أن المجموعة الهائلة من العظام التى تم اكتشافها تعود إلى الذئاب، وأطلقوا على الموقع اسم "عرين الذئب".
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