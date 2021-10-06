صباحك ومطرحك.. مهن انقرضت مع التكنولوجيا أشهرها حلاق الصحة

جدة - نرمين السيد - ولفت يونس إلى بعض المهن، ومنها حلاق الصحة، الشخص الذى كان تتشابه مهنته مع الطبيب، فكان يعالج الجروح ويجرى عمليات بسيطة، بالإضافة إلى "حلاقة الشعر" للزبائن.
وأشار إلى مهنة المجبراتى، المشابهة لـ"طبيب العظام" كان يملك "شكارة جبس" وشاش، لـ"تجبير" الأفراد الذين يعانون من أى كسور أو شروخ بالعظام.
كما تحدث على الملقن، الشخص المكلف بتلقين النص للممثلين على المسرح يجلس فى "فجوة الملقن" وهى فتحة مغطاة فى مقدمة منصة المسرح.
أما بالنسبة للمشعلجى فهو الرجل الذى يعمل طوال الليل ليضىء شوارع المحروسة الرئيسية، قبل اكتشاف أعمدة الإنارة.
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