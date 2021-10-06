نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بالكورنيش وكثافات بالدائرى

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى أحمد يونس، نقلا عن محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن معدلات سير حركة السيارات اليوم الأربعاء، تتجاوز 65% على معظم المحاور المرورية.





وأوضح يونس خلال "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما.

ولفت يونس نقلا عن صابر، إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وأشار يونس إلى ارتفاع الكثافات المرورية أعلى الطرق الدائرية منها أعلى منطقة الكونيسة والمنيب والبساتين للمتجه إلى منزل الأوتوستراد وكذلك أعلى الخصوص والمرج نتيجة لبعض الأعمال هناك.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

ووجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وتشهد الحركة المرورية فى محافظة الجيزة زحاما أمام محطة مترو الجامعة للقادم من فيصل ومتجه للدقى، لذا يفضل سلوك منزل شارع مراد أو شارع الجامعة، وكذلك أحجام بمطلع كوبرى الجيزة المعدنى القادم من الهرم ومتجه لمناطق الجيزة.

وبالنسبة لمحافظة القاهرة أشار إلى بعض الأحجام عند نفق أحمد بدوى للقادم من الترعة البولاقية ومتجه إلى مهمشة، ويفضل استخدام شارع شبرا، بالإضافة إلى الأحجام عند أعلى كوبرى المطرية للقادم من الكابلات ومتجه للتجنيد ومناطق مصر الجديدة ونصح باستخدام كوبرى سرايا القبة، كما يوجد زحام أيضا عند مطلع كوبرى العروبة القادم من الفردوس ومتجه لأرض المعارض ويمكن استخدام محور النصر.

وكشف يونس، عن وجود بعض الأحجام المتفرقة على الكورنيش لدى المتجهين من ماسبيرو إلى التحرير، وأحجام عند مطلع كوبرى الحلمية القادم من الكابلات والمطرية ومتجه للتجنيد.

وأكد أن جميع الكبارى لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل جيد.