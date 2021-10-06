صحف الإمارات: استكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات فخر للعالم العربى

جدة - نرمين السيد - أشادت الصحف الإماراتية بالمهمة الفضائية الجديدة التى تم الإعلان عنها لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات، حيث أكدت الصحف أن الإمارات لا يقف طموحها عند حد معين، وأن هذه الرحلة التاريخية تعد فخرا للعالم العربى أجمع.





فتحت عنوان (صناعة الفضاء) كتبت صحيفة "الاتحاد" أن مشاريع الخمسين تحلق للفضاء من جديد فى مهمة ريادية تعتبر الأولى عربيا والرابعة عالميا لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات، وتحمل طموح للشعب الإماراتى على متن مركبة فضائية إماراتية فى رحلة تمتد 5 سنوات.

وأضافت الصحيفة، أن الإمارات تثرى المعرفة البشرية من جديد، بعد نجاحها فى مهمتها العلمية لكوكب المريخ على متن (مسبار الأمل) على أن المشروع الجديد أضخم وأكبر وأشمل كونه يضمن مسارات متوازية تستهدف ترسيخ صناعة الفضاء عبر تأسيس شركات محلية متخصصة فى القطاع ودعمها لتكون قادرة على رفد المهمة بخدمات أساسية.

وذكرت صحيفة "الخليج" تحت عنوان (من المريخ إلى الزهرة) أن الإمارات لا تقف عند حد، فهى مشغولة بالإبداع والتجديد وإطلاق المبادرات، ومن جديد تؤكد أنها دولة استثنائية، من ولوج الفضاء وصولا إلى كوكب المريخ، إلى تنظيم أكبر ملتقى عالمى فى (إكسبو 2020) فى أعظم وأبهى رسالة حضارية إلى البشرية إلى إطلاق مشروع جديد لاستكشاف كوكب الزهرة، و7 كويكبات أخرى فى المجموعة الشمسية، وتنفيذ أول هبوط عربى على كويكب فى ختام الرحلة التى ستقطع 3.6 مليار كلم، أى سبعة أضعاف رحلة (مسبار الأمل) بعدما قطع 494 مليون كم.

ونشرت صحيفة "الوطن" تحت عنوان (الإمارات ترسخ مكانتها فى استكشاف الفضاء) أن إعلان الإمارات عن الاستعداد لرحلة فضائية جديدة من خلال بناء مركبة فضائية وطنية تقطع رحلة مقدارها 3.6 مليار كيلومتر لتصل كوكب الزهرة و7 كويكبات ضمن المجموعة الشمسية وتنفذ هبوطا تاريخيا على آخر كويكب ضمن رحلة تستمر 5 سنوات، يعكس عزيمه وقدره أبناء الدولة على تحقيق المستحيل.