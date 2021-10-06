«تويتر» تتيح آلية جديدة لتحسين جودة البث المباشر

جدة - نرمين السيد - ونقل موقع "ذا فيرج" التقنى عن تويتر أن المنصة أزالت إحدى أدوات البث المباشر الخاصة بها، بهدف تحسين جودة بث الفيديو الخاص بالمستخدمين. وأشارت المنصة إلى إزالة ميزة دعوة الأشخاص صوتيًا للانضمام إلى البث المباشر، وهى الميزة التى تم إطلاقها فى شهر مارس 2020. وتطلق منصة تويتر بشكل مستمر خدمات جديدة للمستخدمين بهدف تحسين تجربة روادها. وفى سبتمبر الماضى، قامت المنصة بتغيير آخر لتحسين جودة الفيديو على النظام الأساسى عبر تقليل عدد البكسلات بدون تغيير ملحوظ فى جودة الفيديو المعروض.

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