رواد تويتر عن «صباحك ومطرحك»: يونس عامل عظمة

جدة - نرمين السيد - وقبل بداية الحلقة، شوق الإعلامى أحمد يونس، مستعميه عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، وقال: "ساعة من دلوقتى وننطلق لعالم صباحك ومطرحك حيث الروقااان والانشكاااح والمزيكا".

وتفاعل المغردون مع هاشتاج "صبحاوى علطول مع يونس": "ابدأ يومك مع يونس"، "اعمل ايه بعد العظمة دى كلها"، "يونس عامل عظمة كعادته"، "فوق العظمة بمراحل كتير أوى".

وقدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.