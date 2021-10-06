صور- طريقة تنسيق الفيست الصوف فى الخريف

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جدة - نرمين السيد - ويساعد الفيست الصوف فى زيادة أناقة مرتديته خلال فصلى الخريف والشتاء، ويوجد العديد من الطرق لارتداءه، منها:
-الفيست مع الفساتين:
يمكن تنسيق الفيست الصوف مع الفساتين، لذا يفضل أن يكون الفيست قصير، كما أنه يمنح الدفء والأناقة معا فى إطلالة واحدة.
-الفيست المنقوش مع البلوزات:
تعد من الموضة الرائجة خلال الثمانينات، ويمكن تنسيق الفيست الصوف المبطوع برسومات هندسية. ونسقيه مع بلوزة ذات أكمام منفوخة، فهذه الإطلالة ستجعل مرتديتها مواكبة لأحدث صيحات الموضة.
-الفيست الصوف مع التنانير:
يمكن اختيار الفيست ذات لون زاهى وتنسيقه مع تنورة بلون يتماشى معه، ومن الممكن اختياره إما قصير أو أن تقومى بثنيه حتى تظهر التنورة من أسفله، وتنسيقها مع حذاء رياضى أنيق.
-الفيست الصوف فى أماكن العمل:
عند الرغبة فى الحصول على إطلالة عملية أنيقة، فيمكن اختيار الفيست الصوف بواحد من الألوان الداكنة، كالأسود، الكحلى أو أخرى محايدة، وتنسيقه مع قميص أنيق وبنطلون مناسب ويفضل أن يكون بلون داكن مع حقيبة مناسبة للعمل.
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