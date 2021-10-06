لمستخدمى أيفون.. هذا التطبيق يتسبب فى سرعة نفاذ بطارية هاتفك

جدة - نرمين السيد - وأشار تقرير جاء فى "روسيا اليوم" إلى كثرة شكوى مستخدمى "أيفون" من سرعة نفاذ البطارية، والذى يرجع إلى استخدام تطبيق الموسيقى الشهير Spotify.

وعند التشغيل على نظام التشغيل iOS 15، يقال إن Spotify يستهلك ما يقرب من 30% من بطارية "آيفون" فى الساعة، وهذا يعنى أنه بعد ثلاث ساعات من الاستخدام، قد ينفد جهاز "آيفون" تماما.

وبعد كثر شكوى المستخدمين، حاول الهندسين البحث فى تلك المشكلة والعمل عليها، كما أوصوا بإبقاء Spotify محدثا لتلقى جميع الإصلاحات فى أقرب وقت ممكن.