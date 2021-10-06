صور- أناقة وجمال الروسية فيكتوريا لوبيريفا

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جدة - نرمين السيد - وشاركت عارضة الأزياء فيكتوريا لوبيريفا فى العديد من مسابقات ملكات الجمال حتى حصلت على اللقب، وتم تتويجها بمسابقة ملكة جمال روسيا 2003.
ورفضت فيكتوريا الانضمام فى عالم الجمال والموضة منذ صغرها، بالرغم أن والدتها كانت تعمل عارضة أزياء، ولم تكن تظن أنها يوما ما ستتربع على أغلفة أهم المجلات العالمية.
ودرست فى جامعة روستوف للاقتصاد، وشاركت فى العديد من مسابقات الجمال، وحصلت على الجائزة الأولى فى مسابقة "روستوف للجمال"، لتحصد التاج الرئيسى فى البلاد، ولقب "ملكة جمال روسيا".
وتألقت فى مجالها، ونالت إطلالاتها إعجاب متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" والذين يبلغون 4.5 مليون فرد، لأناقتها ورشاقة قوامها.
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