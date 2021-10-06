دب يهجم على العامل ويفترسه عند إطعامه

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جدة - نرمين السيد - ولقى العامل الذى يدعى حسن آل حسن مصرعه، حيث كان يعمل مروضا للحيوانات، أثناء إطعام الدب داخل الحديقة، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".
وكشفت حديقة الحيوان عن سبب هجوم وفاة الموظف، وهو قيامه بسحب الطعام القديم بغية تغييره، فقام بعدها الدب بضربه على مكان حساس وتوفى على إثرها.
ونعت إدارة الحدائق الشاب على موقع "فيسبوك" قائلة: "تنعى إدارة وكوادر حدائق وألعاب الفنجان فقيدها أحد كوادرها الموظف (حسن آل حسن) أثناء تأديته لعمله بإطعام الحيوانات".
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