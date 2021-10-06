كيفية عمل صينية السردين بالزيت والليمون

جدة - نرمين السيد - ويعتبر طريقة عمل السردين بالزيت والليمون من الوصفات السهلة، التى تشجع متناوليها على تناوله للاستفادة من عناصره الغذائية. ولتحضير صينية السردين بالزيت والليمون، نحتاج إلى بعض المقادير وهى: -كيلو من سمك السردين المنظف. -فصان من الثوم المهروس. -ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. -نصف ملعقة صغيرة من الملح. -نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. -ربع كوب من عصير الليمون. -حبة فلفل أخضر مفروم. -حبة ليمونة مقطعة شرائح رفيعة. -100 جراما من الفلفل الأحمر المجفف والمقطع. -بصلة. -3 ملاعق من زيت الزيتون. -ربع كوب من الماء. طريقة التحضير: يخلط عصير الليمون مع الخل والثوم والملح والكمون والفلفل الأسود والفلفل المفروم والبصلة وزيت الزيتون يتبل السردين فى الخليط جيدا ثم يوضع فى طبق الفرن ويوزع الماء وشرائح الليمون والفلفل المجفف. ويغطى الطبق بورق الأولمنيوم وأدخليه الفرن على حرارة متوسطة لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج، ثم تزال ورق الألمنيوم ويحمر الوجه ويقدم ساخنا.

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