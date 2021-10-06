«أوريول» الفضائية تتمكن من نقل 6 أشخاص لمدار الأرض

جدة - نرمين السيد - وأوضح فلاديمير أن المركبة الفضائية الروسية بمقدورها أن تُعيد 6 إلى الأرض من المدار وفقا لما نقلته وكالة "روسيت اليوم".
وقال فلاديمير: "تخصص مركبة (أوريول) أساسا للقيام برحلات فضائية إلى مدار القمر، أما مدار الأرض فيمكن أن تعمل فيه لتجربة بعض مكوناتها وتنفيذ مهام إنقاذ رواد الفضاء، لذلك سيكون بمقدورها نقل 4 رواد إلى مدار الأرض وإعادة 6 رواد إلى الأرض فى حال وقوع أى حادث فضائى فى المدار".
جدير بالذكر أن مركبة "أوريول" يتم تصميمها فى إطار البرنامج القمرى الروسى، ويتوقع أن تحقق المركبة أول رحلة فضائية اختبارية غير مأهولة فى 15 ديسمبر عام 2023 من مطار "فوستوتشنى" الفضائى بشرق روسيا دون أن تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية.
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