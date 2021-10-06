للمرة الأولى منذ 25 عاما.. ترامب خارج قائمة فوربس للأغنياء

جدة - نرمين السيد - صنف الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب خارج قائمة "فوربس" لأغنياء الولايات المتحدة، بعد أن هبط مستوى ثروته بنحو 400 مليون دولار عن الحد المطلوب ليتم إدراجه هذا العام ضمن القائمة.





وتعد هذه المرة الأولى فى 25 عاما التى لا يتم فيهل إدراج قطب العقارات الأمريكى فى القائمة، وفقا لما ذكرته مجلة "فوربس". وبحسب "روسيا اليوم"، منذ بداية جائحة كورونا تراجعت ثروة ترامب بواقع 600 مليون دولار إلى 2.5 مليار دولار، وجاء التراجع فى ظل فقدان عقارات المدن الكبيرة قيمتها. وتقل ثروة ترامب الآن بنحو 400 مليون دولار عن المستوى المطلوب ليتم إدراجه فى قائمة "فوربس" لأغنى أغنياء الولايات المتحدة. ومنذ اندلاع جائحة كورونا ازدهرت أسهم التكنولوجيا والعملات المشفرة وشركات التجارة الإلكترونية، لكن عقارات المدن الكبيرة، التى تشكل الجزء الأكبر من ثروة ترامب، تضاءلت ما أدى إلى خروج الرئيس الأمريكى السابق من النادى الأكثر تميزا فى الولايات المتحدة.

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