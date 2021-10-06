جوجل تستثمر مليار دولار فى رقمنة إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "جوجل"، اليوم الأربعاء، عن خطط لاستثمار مليار دولار فى إفريقيا على مدى السنوات الخمس المقبلة فى محاولة لتعزيز الوصول إلى الإنترنت وتمويل الشركات الناشئة التى تركز على التحول الرقمى للقارة.





وقال سوندار بيتشاى، الرئيس التنفيذى لشركة جوجل والمدير التنفيذى لشركة "ألفا بيت" الشركة الأم لـ"جوجل": "إننى متحمس اليوم لإعادة تأكيد التزامنا تجاه القارة من خلال استثمار مليار دولار على مدى خمس سنوات لدعم التحول الرقمى فى إفريقيا لتغطية مجموعة من المبادرات من تحسين الاتصال إلى الاستثمار فى الشركات الناشئة"، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأطلقت جوجل اليوم، صندوق الاستثمار الأفريقى، الذى يستثمر 50 مليون دولار فى الشركات الناشئة ويمنح تلك الشركات إمكانية الوصول إلى موظفى جوجل وشبكتها والتقنيات الأخرى.

وبالشراكة مع منظمة "كيفا" غير الربحية، قالت جوجل إنها ستقدم 10 ملايين دولار فى شكل قروض منخفضة الفائدة لمساعدة رواد الأعمال الصغيرة فى غانا وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا على مواجهة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19".

ويأتى هذا الإعلان فى الوقت الذى تعمل فيه جوجل على بناء رابط كابل تحت البحر لأفريقيا وأوروبا، مما سيوفر وصولا أسرع للإنترنت ويقلل من تكاليف الاتصال فى دول مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا.