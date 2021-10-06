فيديو - مواصفات هاتف «Pixel 6 Pro».. كاميرا فائقة الجودة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت التسريبات أن شركة جوجل تستعد لطرح "Pixel 6 Pro" بمواصفات تجعله يتنافس مع أفضل هواتف أندرويد.

ويأتى الهاتف بكاميرا فائقة الدقة، حيث يضم مستشعر يبلغ دقته 50 ميجابيكسل، والذى ينتج صورًا ذات 12.5 ميجابيكسل، وفقا لموقع "GSMArena".

كما يتوفر بالهاتف مستشعر رئيسى للكاميرا من تصنيع شركة سامسونج من نوع Samsung GN1، بدقة 50 ميجابيكسل مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا مقربة بزووم 4X، وبدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفى محدثة بدقة 12 ميجابيكسل.

وسيكون مستوى التكبير الأقصى هو 7X، مع إمكانية 20X وسيكون هو نفسه المعدل بالنسبة للصور الثابتة، مع دقة FHD، وتقنية HDR من الكاميرا الرئيسية، ثم سيقوم TPU بمعالجة التفاصيل من كلتا الكاميرتين لإزاحة الوجه الذى ربما تم التقاطه أثناء الحركة.

وستأتى ميزة تسجيل الفيديو فى هاتف Pixel 6 Pro بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا فى الثانية، أما بالنسبة للكاميرات فائقة الاتساع والكاميرات المقربة ستكون بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا فى الثانية.