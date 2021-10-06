جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "ناين تو فايف ماك" المختص بأخبار أبل، الساعة ستكون متاحة للحجز المسبق عبر متجر أبل الإلكترونى بداية من بعد غد الجمعة، لكن أبل ستوفر كمية محدودة فقط للحجز المسبق من الساعة، على أن تكون متاحة بكميات أكبر فور طرحها رسميا للبيع عبر متاجرها العامة بداية من 15 أكتوبر الجارى.
وبحسب أحد الخبراء التقنيين، Jon Prosser، بدأ الإنتاج لـ Apple Watch Series 7 منذ أقل من شهر، ما يعنى أنه لن يكون هناك العديد من الوحدات المتاحة للشحن الفورى الأسبوع المقبل.
وتتمتع الساعة بمجموعة استثنائية من القدرات مع زيادة حجم الشاشة مقارنة بالأجيال القديمة وفقا لـaitnews وقد تمكنت أبل من فعل ذلك عبر تصغير حجم الحواف السوداء غير المستخدمة ما زاد حجم الشاشة ليصبح 41 أو 45 مم.
واعتمدت أبل على زجاج جديد لتغطية واجهة الساعة وحوافها ليصبح مقاوما للخدوش والكسور بنسبة كبيرة، وتسمح الشاشة الأكبر بزيادة حجم الأيقونات والواجهة الخاصة بالساعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكمية محدودة.. إعلان موعد حجز Apple Watch 7 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.