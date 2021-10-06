الكمية محدودة.. إعلان موعد حجز Apple Watch 7

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "ناين تو فايف ماك" المختص بأخبار أبل، الساعة ستكون متاحة للحجز المسبق عبر متجر أبل الإلكترونى بداية من بعد غد الجمعة، لكن أبل ستوفر كمية محدودة فقط للحجز المسبق من الساعة، على أن تكون متاحة بكميات أكبر فور طرحها رسميا للبيع عبر متاجرها العامة بداية من 15 أكتوبر الجارى.

وبحسب أحد الخبراء التقنيين، Jon Prosser، بدأ الإنتاج لـ Apple Watch Series 7 منذ أقل من شهر، ما يعنى أنه لن يكون هناك العديد من الوحدات المتاحة للشحن الفورى الأسبوع المقبل.

وتتمتع الساعة بمجموعة استثنائية من القدرات مع زيادة حجم الشاشة مقارنة بالأجيال القديمة وفقا لـaitnews وقد تمكنت أبل من فعل ذلك عبر تصغير حجم الحواف السوداء غير المستخدمة ما زاد حجم الشاشة ليصبح 41 أو 45 مم.

واعتمدت أبل على زجاج جديد لتغطية واجهة الساعة وحوافها ليصبح مقاوما للخدوش والكسور بنسبة كبيرة، وتسمح الشاشة الأكبر بزيادة حجم الأيقونات والواجهة الخاصة بالساعة.