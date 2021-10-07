دلوقتى السيشن بقى بالطين.. جلسة تصوير تجمع عروسين بالمنوفية فى الوحل

جدة - نرمين السيد - خلال الساعات الماضية لا حديث يعلو على السوشيال ميديا إلا عن الفوتوسيشن الذى التقطه عروسان من محافظة المنوفية وقاما خلاله بالنزول فى بركة من الطين، ذلك الأمر الغريب وخصوصا عند الزواج.





وظهر الزوجان وهما يلطخان ملابس زفافهما بـ "الطين"، بعدما نزلا فى بركة من الوحل، ليثيرا سخرية عديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى والذين تبادلوا الصور على نطاق واسع. سيشن الطين من جانبه، قال محمد جمال، مصور الفوتوسيشن، والذي التقط سيشن زفاف العروسين، فى تصريحات له، أن الفكرة جاءت بطريقة عفوية ولم يكن هناك تجهيزات مسبقة لها، لافتا إلى أن العروسين خضعا لالتقاط بعض الصور في إحدى المناطق الزراعية بمحافظة المنوفية، وأثناء التقاطها قررا النزول في بركة من الطين فجأة دون أن يقول لهم أى شىء!

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