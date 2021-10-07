دالجونا بسكويت لعبة الحبار يغزو العالم

جدة - نرمين السيد - وبفضل المسلسل، أصبح بسكويت "دالجونا" مشهورا فى جميع أنحاء العالم، إذ كان البطل الحقيقى لإحدى حلقات المسلسل، وفقا لموقع "فان بيدج" الإيطالى.

بعد ازدهار بسكويت "دالجونا" بين الستينيات والثمانينيات من القرن الماضى، شهد انخفاضا تدريجيا فى الانتشار والاستهلاك، وانتهى به الأمر تقريبا فى طى النسيان خاصة بسبب معايير النظافة الصارمة المتزايدة التى منعت إعداده فى الشارع، حتى تم إخراجه من النسيان مع Squid Game.

واعتاد الأطفال شراء طعام الشارع الـ"دالجونا" من الباعة الجائلين خارج المدارس أو فى الحدائق، وكانوا يتحدون بعضهم البعض لتناوله دون كسر للشكل المطبوع فى المنتصف، أما الذين كانوا ينجحون فى هذه المهمة، فكان يحق لهم الحصول على قطعة بسكويت أخرى مجانا.

والدالجونا، وهو مصطلح يعنى فى اللغة الكورية "إنه حلو"، وهو عبارة عن بسكويت رقيق مصنوع فقط من السكر المكرمل والبيكربونات، تم يطبع عليه أشكال مثل الدائرة والنجمة والمثلث، والمظلة.

وفى "لعبة الحبار" أراد الإنتاج وجود خبير دالجونا فى موقع العمل، والذى دعى لتحضير حوالى 700 قطعة من البسكويت لتحقيق المشهد المخصص فى المسلسل الكورى الذى جذب ملايين الأشخاص حول العالم.