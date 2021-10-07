صور- طريقة ارتداء الفستان الكارديجان فى الخريف

جدة - نرمين السيد - وتتميز موضة الفستان الكارديجان بتألق ملامحه، وهو عبارة عن جاكيت الكارديجان فى صف الأزرار الأمامى، والذى يمتد من فتحة الصدر إلى الطرف السفلى للفستان، والذى يصل إلى الركبة أو منتصف الساق، وفقا لما جاء فى مجلة "Elle".

ويكتسى فستان الكارديجان بألوانه الخريفية الدافئة مثل الكريمى والجملى والبنى بدرجة الإسبريسو والأخضر الداكن.

ويمكن تنسيقه على مختلف الإطلالات، حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع معطف ذى لون متناغم وبوت يصل طوله إلى الركبة، أو مع السروال الجينز للحصول على إطلالة كاجوال وعملية.

ويمكن ارتداء حزام مع الفستان الكارديجان، لتسليط الضوء على الوسط، لأجل الحصول على إطلالة أنثوية جذابة.