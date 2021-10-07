مخاوف الخصوصية.. البيت الأبيض يطالب «فيسبوك» بإجراء إصلاحات

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن سكرتيرة البيت الأبيض الصحفية جين ساكى دعت "فيسبوك" إلى اتخاذ تلك الخطوة بعد إدلاء مديرة المنتجات السابقة فى المنصة فرانسيس هوجين بشهادة أمام الكونجرس الأمريكى، بشأن مخاوف من إلحاق الشركة الضرر بصحة الأطفال العقلية وتأجيج الانقسامات.

بدورها، نفت منصة فيسبوك، عملاق شبكات التواصل الاجتماعى، ارتكاب أية مخالفات، أو أنها تروج للحقد والانقسامات فى المجتمعات وتؤذى الأطفال.