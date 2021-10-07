جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن سكرتيرة البيت الأبيض الصحفية جين ساكى دعت "فيسبوك" إلى اتخاذ تلك الخطوة بعد إدلاء مديرة المنتجات السابقة فى المنصة فرانسيس هوجين بشهادة أمام الكونجرس الأمريكى، بشأن مخاوف من إلحاق الشركة الضرر بصحة الأطفال العقلية وتأجيج الانقسامات.
بدورها، نفت منصة فيسبوك، عملاق شبكات التواصل الاجتماعى، ارتكاب أية مخالفات، أو أنها تروج للحقد والانقسامات فى المجتمعات وتؤذى الأطفال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مخاوف الخصوصية.. البيت الأبيض يطالب «فيسبوك» بإجراء إصلاحات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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