موعد طرح هواتف جوجل الجديدة Pixel 6 و 6 Pro

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشركة أن الثلاثاء المقبل الموعد المحدد لإطلاق هواتف Pixel 6 و6 Pro، وفقا لما جاء فى موقع "آرينا التقنى".
ومن المتوقع أن تكون أسعار نسخة جوجل بيكسل 6 من 699 حتى 799 دولارا، بينما نسخة بيكسل 6 Pro من 999 حتى 1099 دولارا أمريكيا.
وستأتى هواتف Google Pixel 6 مدعمة بتقنية الشحن السريع حيث تصل قوته إلى 33 وات، بدلا من الشحن بسعة 18 وات، مما يحدث فارقا كبيرا فى وقت شحن البطارية.
كما يتمتع هاتف Pixel 6 Pro باحتوائه على ستشعر رئيسي للكاميرا من تصنيع شركة سامسونج من نوع Samsung GN1، بدقة 50 ميجابيكسل مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا مقربة بزووم 4X، وبدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفى بدقة 12 ميجابيكسل.
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