«آبل» تطلب من المطورين طريقة لحذف الحسابات

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، اليوم الخميس، أن "آبل" طلبت من المطورين الذين يقدمون طريقة لإنشاء حسابات فى تطبيقاتهم أيضا تقديم طريقة لحذفها، بدءا من عمليات إرسال التطبيقات فى 31 يناير 2022.

كانت "آبل" قد أعلنت عن شرط حذف الحساب فى الأصل جنبا إلى جنب مع العديد من التغييرات الأخرى فى إرشادات مطورى "آبل" العام الحالى، بالإضافة إلى ذلك أعلنت "آبل" فى وقت سابق تقديم أداة الإبلاغ عن التطبيقات والتى تم رصدها على نظام التشغيل آى أو إس iOS قبل بضعة أيام.

وأوضحت الشركة أن زر "الإبلاغ عن مشكلة" متاح على نظام التشغيل ويتيح للمستخدمين الإبلاغ عن عمليات الخداع أو المحتوى المسىء وغير القانونى.