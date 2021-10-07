جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، اليوم الخميس، أن "آبل" طلبت من المطورين الذين يقدمون طريقة لإنشاء حسابات فى تطبيقاتهم أيضا تقديم طريقة لحذفها، بدءا من عمليات إرسال التطبيقات فى 31 يناير 2022.
كانت "آبل" قد أعلنت عن شرط حذف الحساب فى الأصل جنبا إلى جنب مع العديد من التغييرات الأخرى فى إرشادات مطورى "آبل" العام الحالى، بالإضافة إلى ذلك أعلنت "آبل" فى وقت سابق تقديم أداة الإبلاغ عن التطبيقات والتى تم رصدها على نظام التشغيل آى أو إس iOS قبل بضعة أيام.
وأوضحت الشركة أن زر "الإبلاغ عن مشكلة" متاح على نظام التشغيل ويتيح للمستخدمين الإبلاغ عن عمليات الخداع أو المحتوى المسىء وغير القانونى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «آبل» تطلب من المطورين طريقة لحذف الحسابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.