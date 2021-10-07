صور- بملامح جميلة.. أبرز أزياء الإسبانية أندريا دورو

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جدة - نرمين السيد - ولم تعمل الإسبانية أندريا دورو فى مجال الأزياء والموضة، بل دخلت عالم التمثيل واشتهرت بعد أدائها دور يولاندا فى مسلسل الفيزياء أو الكيمياء، كما مثلت فى فيلم صعود شبح.
ولمع اسمها فى مجال الأزياء والموضة بعد تألق إطلالاتها، وجمال ملامحها، حتى ظهرت على أغلفة المجلات العالمية.
وتحرص الإسبانية أندريا البالغة من العمر 30 عاما، على مشاركة متابعيها لأبرز إطلالاتها فى مختلف المناسبات، وتنال إعجاب متابعيها عبر "إنستجرام"، لرشاقتها وجمالها وأناقتها.
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