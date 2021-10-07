ناسا تحاول منع كويكب من الاصطدام بـ الأرض

جدة - نرمين السيد - وأشارت ناسا إلى أنها ستطلق مهمة فى شهر نوفمبر، لحماية كوكب الأرض، وتدفع الكويكب الخطير بمركبة فضائية.

وتستهدف ناسا من مهمتها صرف الكويكب فى الفضاء السحيق، وتعرف باسم مهمة اختبار إعادة توجيه الكويكبات المزدوجة (DART).

وتتجه المهمة إلى الكويكب في الساعة 1:20 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 24 نوفمبر على متن صاروخ "SpaceX Falcon 9" من قاعدة فى ولاية كاليفورنيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية ستحطم DART أحد الكويكبات المعروفة باسم "Didymoon"، بسرعة 13500 ميل فى الساعة تقريبًا فى 2 أكتوبر 2022.

كما أنه عند القيام بذلك ستغير سرعة Didymoon جزءًا بسيطًا من نسبة مئوية، لكنها ستكون كافية حتى تتمكن ناسا من قياس مدارها المتغير، وسيوفر هذا مدخلات قيمة فى البعثات المستقبلية لصرف الكويكبات.

ويبلغ عرض الكويكب 160 مترًا تقريبًا (524 قدمًا)، ويدور حول صخرة فضائية أكبر بكثير تعرف باسم ديديموس يبلغ عرضها حوالى 780 مترًا (2.559 قدمًا).

جدير بالذكر أن "Didymoon" اقترب نسبيا من الأرض فى عام 2003، بمسافة 3.7 مليون ميل، كما أنه من المرجح أن يضرب الأرض نظرا لوجود المزيد من الصخور الفضائية التى لم ترصدها وكالة ناسا ومركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) حتى الآن.

وقالت ناسا فى بيان إن DART سيكون أول عرض لتقنية الاصطدام الحركى، والتى تتضمن إرسال مركبة فضائية كبيرة أو أكثر سرعة إلى مسار كويكب فى الفضاء لتغيير حركته.