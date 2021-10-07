فى مزاد بنيويورك.. بيع 26 لوحة لـ محمد على كلاى بمليون دولار

جدة - نرمين السيد - وكشفت وكالة "رويترز" البريطانية عن اللوحات التى تم بيعها، والتى يمتلكها رودنى هيلتون براون الذى عمل مع محمد على كلاى فى أعماله الفنية.

وأشارت الوكالة إلى بعض الرسومات منها رسمة بالقلم "الفلوماستر" لأسطورة الملاكمة الراحل عن رياضة الملاكمة بأكثر من 425 ألف دولار.

كما تم بيع اللوحة المسماة "ستينج لايك بي" أو "السع كنحلة"، والتى رسمها على ورقة فى عام 1978، وتعد أكثر الأعمال المطلوبة وكانت التقديرات التى سبقت عملية البيع تشير إلى سعر يتراوح بين 40 و60 ألف دولار، واشتراها أحد جامعى تذكارات كلاى ويقيم فى بريطانيا.

ومن بين تلك اللوحات التى بيعت، رسمة على قماش رسمها باللون الأحمر والأبيض والأزرق، وكتب عليها "أحبك يا أميركا" وكانت بمبلغ 150 ألف دولار.

وأشارت دار "بونهامز" للمزادات إلى مبلغ الـ 26 لوحة، حيث بيعت بمقابل 945.524 دولارا إجمالا.