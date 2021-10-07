تحديث جديد يساعدك فى العثور على AirPods Pro المفقودة

جدة - نرمين السيد - ويساعد التحديث الجديد فى العثور على مكان السماعة عند فقدانها بسهولة، وفقا لموقع "9to5Mac".
ويمكن من خلال تحديث أبل الجديد لسماعات AirPods Pro و AirPods Max، تفعيل وضع Lost Mode، لأجل العثور عليها حتى لو تم ربطها بجهاز آيفون أخر، فسيتم إبلاغك بالموقع.
شمل التحديث أيضاً واجهة مستخدم تشبه المخصصة AirTags، لتحديد موقع AirPods Pro أو AirPods Max إذا كانت قريبة منك، حيث ستظهر لك بعيدة أو قريبة من هنا.
وأتيح تحديث العثور على السماعات بشكل عشوائى للمستخدمين، حتى يصل لجميع المستخدمين خلال الساعات التالية.
ولتحديث سماعتك تحتاج إلى الذهاب للإعدادات فى أجهزة iPhone أو iPad، واضغط بعدها على عام ثم "حول"، واختر AirPods لمعرفة إذا كان هناك تحديثا أم لا.
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