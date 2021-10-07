لأصحاب الدايت.. وصفة ستيك اللحم مع الخضار سوتيه

جدة - نرمين السيد - ومن بين الوصفات المفيدة لمتبعى الدايت "ستيك اللحم مع الخضار سوتيه"، والتى تعد من الوجبات اللذيذة التى يتم تحضيرها بسهولة.

ولتحضر وصفة "ستيك اللحم مع الخضار سوتيه" لأصحاب الرجيم، لتكفى 4 أشخاص نحتاج إلى بعض المقادير وهى:

-4 شرائح من الستيك.

-125 جراما من الزبدة.

-2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتى.

-رشة فلفل أسود.

-كوب كريمة سائلة.

-كوب لوبيا خضراء رفيعة ومقطعة لنصفين.

-12 حبة من الفطر.

-12 حبة بطاطس صغيرة الحجم ومقشرة.

-كوب البازلاء المجمدة.

-4 حبات من الطماطم صغيرة الحجم.

-4 شرائح من خبز التوست الطرية.

طريقة التحضير:

توضع البطاطس المقشرة فى صينية فرن من الطماطم وشويها حتى تنضج مع تقليبها من وقت لآخر، ويمكنك فرك البطاطس بالقليل من الزبدة قبل وضعها فى الفرن.

وتتبل شرائح الستيك بالملح والفلفل الأسود، وبعد مرور 20 دقيقة على وضع البطاطس بالفرن، ويسخن 25 جراما من الزبدة فى مقلاة صغيرة، وتقلب فيها اللوبيا مع رشة ملح حتى تنضج قليلا.

ويحدث ذلك مع كل من الفطر والبازلاء، ويوضع شريحة من خبز التوست فى كل طبق التقديم، ويقسم الخضار السوتيه بين الأطباق المقدمة.

ويسخن الزيت النباتى مع 25 جرام زبدة فى مقلاة وتقلى شرائح الستيك حتى تنضج، وترفع شرائح الستيك عن النار لتوضع فى شرائح التوست.

وتذويب ما تبقى من الزبدة فى نفس المقلاة على نار خفيفة، ثم إضافة الكريمة وتحريكها وإضافة الفلفل الأسود والملح، وعندما تبدأ بالغليان يتم رفعها عن النار لتسكب فوق اللحم.

وفى النهاية توضع 3 حبات البطاطس وحبة طماطم مشوية فى كل طبق حتى يقدم ساخنا.