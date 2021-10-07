الصين تستعد لإطلاق المركبة الفضائية المأهولة شنتشو-13

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم إطلاق المركبة الفضائية فى المستقبل القريب فى الوقت المناسب. ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينجوا" ذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية إن المرافق والمعدات فى موقع الإطلاق فى حالة جيدة، وسيتم إجراء العديد من فحوصات ما قبل الإطلاق والاختبارات المشتركة كما هو مخطط.

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