جدة - نرمين السيد - بحثت وكالة الإمارات للفضاء، اليوم، الخميس، مع وفد فنلندى رفيع المستوى سبل تعزيز التعاون فى قطاع الفضاء بين البلدين، حيث ضم الوفد الذى زار مقر الوكالة فى أبوظبى ماريانا نيسيلا سفيرة فنلندا لدى الدولة والدكتورة مينا بالمروث مديرة المركز الفنلندى للتميز فى أبحاث الفضاء المستدام.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ناقش الجانبان مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى علوم وتكنولوجيا الفضاء والبحث والتطوير وغيرها، كما تم أيضا بحث سبل تعزيز العمل معا لتحفيز الابتكار فى قطاع الفضاء وتبادل المعارف والخبرات فى هذا الشأن. ويأتى هذا اللقاء فى إطار حرص وكالة الإمارات للفضاء على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع مختلف الجهات المهتمة بالقطاع الفضائى حول العالم، ضمن جهودها لزيادة جاذبية البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع الفضاء الوطنى لضمان تطوره واستدامة نموه. وتتمتع الإمارات وفنلندا بشراكة ثنائية قوية مبنية على عقود من التعاون فى مجالات متعددة بما فى ذلك مجال العلوم والتكنولوجيا والفضاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات وفنلندا تبحثان تعزيز التعاون في مجال الفضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.