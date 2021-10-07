مايكروسوفت: روسيا وراء 58% من القرصنة الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - قالت شركة "مايكروسوفت" إن روسيا كان لها نصيب الأسد من عمليات القرصنة التى ترعاها الدولة والتى اكتشفتها الشركة خلال العام الماضى بنسبة بلغت 58%، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".





وبحسب الشركة التى يقع مقرها فى واشنطن، فإن أغلب تلك الهجمات الروسية استهدفت الوكالات الحكومية والمراكز الفكرية فى الولايات المتحدة وكذلك فى أوكرانيا وبريطانيا وأعضاء أوروبيين فى حلف شمال الأطلسى "الناتو".

وبلغ معدل نجاح المخترقين الذين تدعمهم الدولة الروسية باختراق أهدافهم 32% فى العام المنتهى فى 30 يونيو الماضى، بينما كان هذا المعدل 21% فى الـ12 شهراً السابقة.

وهذا الارتفاع عززته "الفعالية المدمرة" لاختراق شركة تكنولوجيا المعلومات "سولار ويندز" والذى استمر فترة طويلة دون أن يتم كشفه، وقد اخترق بشكل أساسى شركات تكنولوجيا المعلومات بما فى ذلك مايكروسوفت نفسها.

وقالت مايكروسوفت فى تقرير "الدفاع الرقمى السنوى" الثانى الذى تصدره والذى يغطى الفترة من يوليو 2020 وحتى يونيو 2021، إن الصين على الجانب الآخر كانت مسؤولة فقط عن أقل من واحد من كل عشر محاولات اختراق تدعمها دولة ورصدتها مايكروسوفت، لكنها نجحت بنسبة 44% فى اختراق الشبكات المستهدفة.

وعلى الرغم من أن نشاطات القرصنة الروسية الغزيرة التى ترعاها الدولة معروفة جيداً، فإن تقرير مايكروسوفت يقدم تفاصيل محددة بشكل غير معتاد حول قدرة الشركة على التصدى للهجمات التى يشنها أعداء الولايات المتحدة الآخرون.

وأشار تقرير مايكروسوفت أيضاً إلى هجمات برامج الفدية، باعتبارها وباء خطيراً ومتزايداً. وأصبحت الولايات المتحدة، وبفارق كبير، أكثر البلدان استهدافاً بهجمات الفدية، حيث تعرضت لأكثر من ثلاثة أضعاف الهجمات التى تعرضت لها الدولة التى تليها على قائمة الدول المستهدفة.

وتعتبر هجمات برامج الفدية هجمات إجرامية وراءها دوافع مالية بحتة.