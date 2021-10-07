فيديو- الكشف عن أول عيوب جهاز iPad mini 6 الجديد

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ماك رومر"، أنه بعد وصول جهاز iPad mini 6 إلى المتاجر، لاحظ المستخدمون ما يعرف فى عالم التقنيات باسم "السحب الهلامى" على شاشة الجهاز اللوحى.

والسحب الهلامى هو هالة رمادية تظهر على شاشة اللمس بالأجهزة الذكية، ومن المفترض أنها تنتج عن طول فترة الاستخدام، أو تعرض الشاشة لصدمات قوية.

وذكر الموقع أنه على الجانب الآخر، أكدت شركة أبل على سلامة الجهاز، غير أن عددا من المستخدمين استمروا بالكشف عن شكواهم مما يواجهونه من مزيد من المشاكل مع لوحة LCD فى iPad mini 6، بخلاف أزمة السحب الهلامى، هذه المرة مع تغير اللون والتشوه.

ودعم أحد المستخدمين شكواه على موقع "ريدت" بنشر مقطع فيديو يكشف عن العيب الذى رصد بشاشة الجهاز اللوحى، وخاصة فى وحدات الجهاز اللوحية المزودة بشاشة Liquid Retina LCD مقاس 8.3 بوصة.

ووفقا للتقرير، تصبح المشكلات أكثر وضوحا عند ضبط iPadOS على الوضع المظلم وعندما يلمس المستخدم الشاشة بضغط أكبر قليلا من المعتاد، مثل الضغط مع الاستمرار على شيء ما.