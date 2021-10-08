صورة جديدة لـ كوكب المشترى

جدة - نرمين السيد - عادة ما يلتقط مستكشف القمر المدارى (LRO) صورا مذهلة وعالية الدقة لسطح القمر، بما فى ذلك تفاصيل مواقع هبوط مركبة الفضاء أبولو.

لكن فى الآونة الأخيرة، استخدم فريق عمل هذا المستكشف القمرى بعض الحسابات عالية القوة والتوقيت الدقيق لاستخدام الكاميرا المدارية الاستطلاعية الخاصة به لمسح منطقة السماء، حيث كان كوكب المشترى على بعد حوالى 600 مليون كيلومتر، وهو ما قادهم إلى الجائزة الكبرى، وهى التقاط صورة جديدة للكوكب، يمكن إذا تم تكبيرها رؤية أقماره الشهيرة.

وعلى الرغم من أن هذه الصورة ليست بجودة تلسكوب هابل الفضائى، فإن التقاط هذه الصورة المأخوذة من مركبة فضائية تدور على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر هو إنجاز هندسى حقيقى.

ويقول بريت دينيفى، عضو فريق مستكشف القمر المدارى (LRO) على موقع المستكشف الإلكترونى، إن إجراء الحسابات لالتقاط صورة لكوكب المشترى كان عملا محببا، حيث نقوم بهذه المناورات المعقدة لأننا نحب استكشاف الكواكب والتقاط الصور.

ويضيف: "إنه لمن الممتع أن نلقى نظرة حول نظامنا الشمسى من حين لآخر من مستكشفنا الذى يوجد فى مدار حول القمر".