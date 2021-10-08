إجراءات صارمة من جوجل ويوتيوب لصناع المحتوى 

جدة - نرمين السيد - أعلن موقع جوجل بالتعاون مع يوتيوب، أمس الخميس، فرض إجراءات صارمة تحظر على المُنكرين للتغير المناخى إمكانية الحصول على مبالغ مالية من الإعلانات أو الخاصة بصناع المحتوى.





ونقلت "سكاى نيوز" عن بيان صادر من المنصتين، بأن هذه الإجراءات سيتم العمل بها بداية من الشهر المقبل، وهى واحدة من أكثر الإجراءات صرامة التى تتخذها أى منصة إلكترونية لمكافحة المعلومات غير الصحيحة المتعلقة بتغير المناخ. وأشار البيان إلى أن جوجل ويوتيوب، سيسمحا بعرض الإعلانات وتحقيق الدخل فى الموضوعات الأخرى المتعلقة بالمناخ، مثل المناقشات العامة حول سياسة المناخ، وتأثيرات تغير المناخ، والبحوث الجديدة حول هذه القضية.

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